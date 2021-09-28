Навальному предрекли максимальный срок по новому делу, если не признает вину

Следственный комитет России сообщил 28 сентября, что в отношении Навального и его соратников – Леонида Волкова и Ивана Жданова - возбуждено уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом.

«Это не особо тяжкое преступление. Наказание зависит от того, какие будут собраны доказательства, и от позиции самого Навального. Если обвиняемый признаёт вину, изобличает других участников преступления, раскаивается, наказание может быть назначено по нижнему пределу. Если он идет на заключение досудебного соглашения, там вообще может быть ниже низшего предела ответственность. Ну а если он не признает вину и не помогает следствию, соответственно, это другое наказание. Если Навальный хочет скостить срок или получить условное наказание, у него есть возможность пойти на досудебное соглашение, признать вину и минимизировать для себя негативные последствия», - сказал Соловьев.

По его словам, нет никакого противоречия в том, что дело против Навального было возбуждено через несколько месяцев после признания его структур экстремистскими организациями.

«Здесь нет абсолютно никакой обратной силы закона, нет нарушения закона, а наоборот, это абсолютно логичные действия. Странно, если бы они не были предприняты. Ровно с того момента, как организация Навального была признана судом экстремистской, стали работать две статьи - 282.2 и 282.3. Первая из них предусматривает ответственность за создание и руководство экстремистской организацией – это то, за что сейчас возбуждено уголовное дело против Навального и людей, которые принимали там участие», - отметил бывший руководитель аппарата омбудсмена.

Соловьев также рассказал, кого ждут наказания за «донаты» структурам Навального.

«Согласно статье 282.3 можно привлекать к ответственности тех, кто после решения суда, который признал структуры Навального экстремистскими, перечислял деньги на их поддержку. То есть, зная о решении, продолжали их финансово подпитывать. Речь идет о тех, кто донатил, когда решение суда вступило в законную силу. А в отношении тех, кто донатил до этого, закон обратной силы не имеет и по статье 282.3 их нельзя привлечь к уголовной ответственности», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом почетный адвокат России Александр Островский уверен, что оппозиционеру грозит максимальный срок. По данным СМИ, Навальному могут назначить наказание от штрафа до десяти лет лишения свободы.

«У Навального это будет рецидив, с учетом того, что он уже отбывает наказание», - пояснил почетный адвокат России.

Он также объяснил, почему дело в отношении Навального возбудили только сейчас.

«Здесь очевидна политическая подоплека. По таким делам решения принимают не следователи и прокуроры. Когда им дали команду, они в тот же день и возбудили дело», - считает Островский.

По его мнению, соратников Навального, не фигурирующих в новом деле, могут привлечь к ответственности в дальнейшем, «а может быть, уже привлекли, но об этом широко не сообщают».