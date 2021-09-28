Навальному предрекли максимальный срок по новому делу, если не признает вину
Если Навальный хочет уменьшить срок или получить условное наказание, у него есть возможность пойти на досудебное соглашение, сказал «Радиоточке НСН» юрист Иван Соловьев.
Эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», разошлись во мнениях относительно того, какой срок может получить оппозиционер Алексей Навальный, в отношении которого завели новое уголовное дело. Так, экс-руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ, заслуженный юрист России Иван Соловьев допускает, что Навальный может получить наказание меньше нижнего предела по соответствующим статьям УК РФ.
Следственный комитет России сообщил 28 сентября, что в отношении Навального и его соратников – Леонида Волкова и Ивана Жданова - возбуждено уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом.
«Это не особо тяжкое преступление. Наказание зависит от того, какие будут собраны доказательства, и от позиции самого Навального. Если обвиняемый признаёт вину, изобличает других участников преступления, раскаивается, наказание может быть назначено по нижнему пределу. Если он идет на заключение досудебного соглашения, там вообще может быть ниже низшего предела ответственность. Ну а если он не признает вину и не помогает следствию, соответственно, это другое наказание. Если Навальный хочет скостить срок или получить условное наказание, у него есть возможность пойти на досудебное соглашение, признать вину и минимизировать для себя негативные последствия», - сказал Соловьев.
По его словам, нет никакого противоречия в том, что дело против Навального было возбуждено через несколько месяцев после признания его структур экстремистскими организациями.
«Здесь нет абсолютно никакой обратной силы закона, нет нарушения закона, а наоборот, это абсолютно логичные действия. Странно, если бы они не были предприняты. Ровно с того момента, как организация Навального была признана судом экстремистской, стали работать две статьи - 282.2 и 282.3. Первая из них предусматривает ответственность за создание и руководство экстремистской организацией – это то, за что сейчас возбуждено уголовное дело против Навального и людей, которые принимали там участие», - отметил бывший руководитель аппарата омбудсмена.
Соловьев также рассказал, кого ждут наказания за «донаты» структурам Навального.
«Согласно статье 282.3 можно привлекать к ответственности тех, кто после решения суда, который признал структуры Навального экстремистскими, перечислял деньги на их поддержку. То есть, зная о решении, продолжали их финансово подпитывать. Речь идет о тех, кто донатил, когда решение суда вступило в законную силу. А в отношении тех, кто донатил до этого, закон обратной силы не имеет и по статье 282.3 их нельзя привлечь к уголовной ответственности», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом почетный адвокат России Александр Островский уверен, что оппозиционеру грозит максимальный срок. По данным СМИ, Навальному могут назначить наказание от штрафа до десяти лет лишения свободы.
«У Навального это будет рецидив, с учетом того, что он уже отбывает наказание», - пояснил почетный адвокат России.
Он также объяснил, почему дело в отношении Навального возбудили только сейчас.
«Здесь очевидна политическая подоплека. По таким делам решения принимают не следователи и прокуроры. Когда им дали команду, они в тот же день и возбудили дело», - считает Островский.
По его мнению, соратников Навального, не фигурирующих в новом деле, могут привлечь к ответственности в дальнейшем, «а может быть, уже привлекли, но об этом широко не сообщают».
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудило уголовное дело по части 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) против Навального, Волкова, Жданова «и иных лиц». Кроме того, возбуждено дело по части 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), фигурантами которого следствие определило Любовь Соболь, Вячеслава Гимади, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Павла Зеленского, Рустема Мулюкова «и иных лиц».
Сам Алексей Навальный сейчас отбывает срок по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- Песков прокомментировал сообщения о «красивой переводчице» Путина
- При стрельбе в Вологодской области погибла женщина
- Кабмин РФ исключил налог на дивиденды из поправок к Налоговому кодексу
- В администрации Перми опровергли информацию о «намазе» в школе
- Плановую госпитализацию приостановили в Саратовской области
- Российский Су-27 сопроводил над Чёрным морем американский самолёт-разведчик
- Facebook попросил отсрочку в выплате 26 млн рублей штрафа
- Стало известно когда россияне смогут поехать на Гоа
- СМИ: срочник из воинской части в Свердловской области найден мёртвым
- Соратник Навального Волков объявлен в розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru