Соратник Навального Волков объявлен в розыск

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявлен в розыск, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса РФ.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Навального и его соратников, в том числе Волкова. По версии следствия, он стремились дискредитировать политику органов государственной власти, дестабилизировать обстановку в регионах, создать протестные настроения и сформировать общественное мнение «о необходимости насильственной смены власти».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РозыскУголовное ДелоОппозицияАлексей Навальный
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