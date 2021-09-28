Соратник Навального Волков объявлен в розыск
Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявлен в розыск, сообщает пресс-служба МВД РФ.
В ведомстве уточнили, что основанием для розыска является статья Уголовного кодекса РФ.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Навального и его соратников, в том числе Волкова. По версии следствия, он стремились дискредитировать политику органов государственной власти, дестабилизировать обстановку в регионах, создать протестные настроения и сформировать общественное мнение «о необходимости насильственной смены власти».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- Facebook попросил отсрочку в выплате 26 млн рублей штрафа
- Стало известно когда россияне смогут поехать на Гоа
- СМИ: срочник из воинской части в Свердловской области найден мёртвым
- Соратник Навального Волков объявлен в розыск
- Зюганова возмутило блокирование приёмной депутата КПРФ в Москве
- Власти Удмуртии ужесточили ограничения из-за коронавируса
- Путин назначил нового посла РФ в Латвии
- Илон Маск снова занял первое место в списке миллиардеров Forbes
- Песков прокомментировал поставки российского газа в обход Украины
- В Белоруссии предложили провести референдум по вопросу смертной казни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru