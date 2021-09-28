СК завел новое уголовное дело против Навального

Уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом возбуждено в отношении оппозиционера Алексея Навального и его соратников – Леонида Волкова и Ивана Жданова, сообщил Следственный комитет России во вторник, 28 сентября.

В СК утверждают, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), ранее признанный иноагентом и экстремистской организацией, был создан с целью «подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации».