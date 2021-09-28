СК завел новое уголовное дело против Навального

Уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом возбуждено в отношении оппозиционера Алексея Навального и его соратников – Леонида Волкова и Ивана Жданова, сообщил Следственный комитет России во вторник, 28 сентября.

В СК утверждают, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), ранее признанный иноагентом и экстремистской организацией, был создан с целью «подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации».

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Кроме того, возбуждено уголовное дело об участии в экстремистском сообществе, фигурантами которого следствие определило Любовь Соболь, Вячеслава Гимади, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова и ещё нескольких соратников Навального.

По оценке СК, участник и экстремистского сообщества стремились дискредитировать политику органов государственной власти, дестабилизировать обстановку в регионах, создать протестные настроения и сформировать общественное мнение «о необходимости насильственной смены власти».

«Расследование всех фактов преступной деятельности соучастников продолжается», - говорится в сообщении Следственного комитета России.

Напомним, Алексей Навальный сейчас отбывает срок по делу «Ив Роше» в колонии во Владимирской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйСледственный Комитет Рф
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