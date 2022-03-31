«Можешь даже не думать». Поклонская рассказала о голосовании в Госдуме

Экс-депутат Госдумы, а ныне заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская в интервью YouTube-каналу «Cкажи Гордеевой» заявила, что при голосовании в Госдуме депутатам «можно даже не думать».

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По её словам, если есть консолидированное решение и голосовать нужно определённым образом, то придётся голосовать именно так.

«Ты можешь даже не думать! И это странно... К примеру, когда я проголосовала не так, против пенсионной реформы и против запретов на аборты... Ну не убили же меня! Можно же так делать?» - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что покинувшая Госдуму Поклонская, в силу личных обстоятельств, не вступила в должность посла России в Кабо-Верде, несмотря на назначение в октябре 2021 года.

Позже президент РФ Владимир Путин назначил её на должность заместителя главы Россотрудничества, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ГолосованиеДепутатыГосдумаНаталья Поклонская
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