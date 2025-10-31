Лукашенко заявил, что «вонючая Европа» будет платить Белорусии за воздух
Европа, вместо того, чтобы душить Белоруссию санкциями, должна платить ей за воздух. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
В ходе посещения Березинского биосферного заповедника он призвал беречь находящиеся в стране леса и болота, которые дают ей чистый свежий воздух. А Европа, в которой этого практически не осталось, получает его за счёт ветра.
«И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережём доставшееся нам от Бога», - добавил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что не видит причин, по которым Белоруссия должна защищать Европу от мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
