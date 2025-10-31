Лукашенко заявил, что «вонючая Европа» будет платить Белорусии за воздух

В ходе посещения Березинского биосферного заповедника он призвал беречь находящиеся в стране леса и болота, которые дают ей чистый свежий воздух. А Европа, в которой этого практически не осталось, получает его за счёт ветра.

«И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережём доставшееся нам от Бога», - добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что не видит причин, по которым Белоруссия должна защищать Европу от мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

