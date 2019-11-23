Москва выразила озабоченность Японии по поводу альянса с США

Глава российского МИД Сергей Лавров передал своему японскому коллеге Тосимицу Мотэги список озабоченностей в связи с военно-политическим альянсом Токио и Вашингтона. В первую очередь, речь идет о вопросах безопасности, сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД РФ, США в отношениях с Японией прямо указывают на то, что угрозой для них являются Китай и Россия. Поэтому альясн Вашингтона и Токио основан на этих «угрозах и вызовах», отмечает Газета.ru.

«Мы передали японским коллегам и по линии МИД, и по линии нашего Совета безопасности перечень конкретных озабоченностей России в сфере нашей собственной безопасности. Наши японские коллеги обещали отреагировать», — цитирует RT слова Лаврова.