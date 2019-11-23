Москва выразила озабоченность Японии по поводу альянса с США
Глава российского МИД Сергей Лавров передал своему японскому коллеге Тосимицу Мотэги список озабоченностей в связи с военно-политическим альянсом Токио и Вашингтона. В первую очередь, речь идет о вопросах безопасности, сообщает РИА Новости.
По словам главы МИД РФ, США в отношениях с Японией прямо указывают на то, что угрозой для них являются Китай и Россия. Поэтому альясн Вашингтона и Токио основан на этих «угрозах и вызовах», отмечает Газета.ru.
«Мы передали японским коллегам и по линии МИД, и по линии нашего Совета безопасности перечень конкретных озабоченностей России в сфере нашей собственной безопасности. Наши японские коллеги обещали отреагировать», — цитирует RT слова Лаврова.
Министр иностранных дел подчеркнул, что намерен обсудить эту тему в ходе встречи с Тосимицу Мотэги, которая запланирована в декабре в Москве.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен вывести переговоры с Россией о южных Курильских островах на новый уровень. Об этом он заявил перед вылетом во Владивосток на Восточный экономический форум, в ходе которого встретится с Владимиром Путиным. Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН затруднился сказать, каким может быть этот «новый уровень».
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