Москва примет ответные меры на высылку дипломатов из Нидерландов
В посольстве РФ в Гааге заявили, что российская сторона примет ответные меры на высылку дипломатов из Нидерландов. Об этом сообщает Интерфакс.
Ранее информационное агентство ANP сообщило, что два российских дипломата объявлены персонами нон-грата в Нидерландах и должны будут покинуть страну. Их обвинили в шпионаже.
В посольстве агентству подтвердили получение ноты, отметив, что доказательства противоправных действий дипломатов предоставлены не были. «Ответные меры с нашей стороны последуют", - подчеркнули в посольстве.
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