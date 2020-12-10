Москва примет ответные меры на высылку дипломатов из Нидерландов

В посольстве РФ в Гааге заявили, что российская сторона примет ответные меры на высылку дипломатов из Нидерландов. Об этом сообщает Интерфакс.

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Ранее информационное агентство ANP сообщило, что два российских дипломата объявлены персонами нон-грата в Нидерландах и должны будут покинуть страну. Их обвинили в шпионаже.

В посольстве агентству подтвердили получение ноты, отметив, что доказательства противоправных действий дипломатов предоставлены не были. «Ответные меры с нашей стороны последуют", - подчеркнули в посольстве.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:ДипломатыНидерланды
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