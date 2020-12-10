СМИ: Нидерланды обвинили в шпионаже двух дипломатов из РФ

Два российских дипломата объявлены персонами нон-грата в Нидерландах и должны будут покинуть страну, передаёт информационное агентство ANP.

Как сообщает агентство со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности (AIVD), в российском посольстве в Гааге была раскрыта шпионская операция. В ней подозревают двоих аккредитованных дипломатов, которые, по данным службы, являются офицерами Службы внешней разведки РФ и работали под прикрытием.

Ранее в сентябре Болгария заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже. Кроме того, в начале года болгарские власти по подозрению в шпионаже объявили персонами нон-грата ещё двоих россиян. Против них прекратили уголовное дело из-за дипломатического иммунитета.

