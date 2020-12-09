Дания предъявила своему резиденту с гражданством РФ обвинения в шпионаже

Прокуратура Дании предъявила проживающему в стране гражданину России обвинения в шпионаже.

Речь идет о подозрении в передаче гражданином РФ информации об энергетических технологиях Дании российским спецслужбам. В ведомстве не уточнили, имел ли подозреваемый двойное гражданство или находиолся на территории страны с видом на жительство.