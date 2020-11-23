Москва предостерегла страны-участницы Договора по открытому небу от передачи данных США

Москва жестко ответит, если оставшиеся в Договоре об открытом небе (ДОН) страны начнут передавать данные США, которые вышли из соглашения и в результате ограничат полеты России над американскими объектами в Европе. О этом заявили в пресс-службе МИД России.

По словам руководителя делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, Вашингтон ведет «нечистоплотную подковерную игру», грубейшим образом нарушая договор, передает ТАСС.

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«Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать», - пообещал он.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление о выходе США из Договора по открытому небу, передает RT.

Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире НСН объяснил значение этого договора для России и США, а также причины его прекращения с американской стороны.



