Москва понадеялась на помощь США в борьбе с коронавирусом
В Москве уверены, что Вашингтон при необходимости окажет помощь России в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ведомстве отметили, что сейчас США перестраивает свою промышленность на выпуск товаров, необходимых для сдерживания пандемии.
«Уверены, что в случае необходимости они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется», - отметила Захарова.
Ранее стало известно, что Россия отправила в США два транспортных самолета, которые доставили медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких.
В Госдепартаменте США сегодня заявили, что речь в данном случае не шла о гуманитарной помощи, о чем сообщалось ранее, так как Вашингтон заплатил за поставленное оборудование.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Госдепа, призвал СМИ дождаться разъяснения от МИД России, передает РЕН ТВ.
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