Москва понадеялась на помощь США в борьбе с коронавирусом

В Москве уверены, что Вашингтон при необходимости окажет помощь России в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



В ведомстве отметили, что сейчас США перестраивает свою промышленность на выпуск товаров, необходимых для сдерживания пандемии.