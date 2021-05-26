Москва объявила о высылке сотрудника посольства Болгарии

МИД РФ объявил о высылке сотрудника посольства Болгарии в России Атануса Крыстина. В среду, 26 мая, ему была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата.

Ориентация - Запад. Зачем Македония выслала российского дипломата

Ведомство пояснило, что мера стала ответом на принятое в апреле болгарской стороной решение о высылке из Софии российских дипломатов.

Прокуратура Болгарии в апреле сообщила, что подозревает шестерых россиян в организации четырех взрывов на оружейных заводах страны в период с 2011 по 2020 год. МИД страны обратился к российским правоохранительным органам с просьбой оказать всестороннюю помощь в расследовании и установлении виновных во взрывах и привлечении их к ответственности. В России обвинения называют безосновательными, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолгарияМИД РФ
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