В Москве пообещали не спекулировать на тему будущего британского премьера

В России не собираются спекулировать на тему возможного нового главы кабинета министров Великобритании после отставки Бориса Джонсона, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Посмотрим, кто будет...», - сказал Келин в эфире Первого канала.

«Клоун уходит». Володин прокомментировал отставку Джонсона

Джонсон в четверг объявил, что уходит в отставку, но до октября продолжит руководить правительством королевства до назначения нового главы кабмина.

Ранее в Совете федераций назвали отставку Джонсона событием «ни о чем».

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Фото: rus.rusemb.org.uk
ТЕГИ:Борис ДжонсонОтставкаПремьер-министрВеликобритания
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