В Москве пообещали не спекулировать на тему будущего британского премьера
7 июля 202216:51
В России не собираются спекулировать на тему возможного нового главы кабинета министров Великобритании после отставки Бориса Джонсона, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
«Посмотрим, кто будет...», - сказал Келин в эфире Первого канала.
Джонсон в четверг объявил, что уходит в отставку, но до октября продолжит руководить правительством королевства до назначения нового главы кабмина.
Ранее в Совете федераций назвали отставку Джонсона событием «ни о чем».
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7 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru