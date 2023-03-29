Москва и Пекин начали разрабатывать план развития сотрудничества до 2030 года

Как заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, правительствам двух стран поручили подготовить и утвердить план развития ключевых направлений, который станет «дорожной картой практического взаимодействия между странами на среднесрочную перспективу».

Вице-премьер во время встречи с послом КНР в РФ Чжан Ханьхуэем обсудил вопросы реализации задач, поставленных главами государств по итогам переговоров 21 марта. Также утвержден график предстоящих контактов на уровне руководства правительств двух стран.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия и Китай мешают господству США в мире.

