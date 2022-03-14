Москва и Киев подведут предварительные итоги переговоров 14 марта

Рабочие группы Киева и Москвы, созданные в рамках переговоров двух стран, функционируют постоянно, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщают «Ведомости».

По его словам, 14 марта состоятся переговоры двух сторон для подведения предварительных итогов.

«Большой круг вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов», — заявил Подоляк.

Как сообщалось ранее, переговорный процесс Москвы и Киева может в ближайшее время «перерасти в единую позицию» двух стран.

