Москва и Астана начали переговоры по открытию зеленого коридора

«Вчера я пообщался со своим коллегой, вице-премьером России. На той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня ожидаются переговоры погранслужб. Постараются обеспечить зеленый коридор», — заявил Жумангарин.

Казахстанский политик подчеркнул, что вопрос надо решить не позднее 29 сентября.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности объявлен в Астраханской области у границы с Казахстаном. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

