Москва и Астана начали переговоры по открытию зеленого коридора
Из-за нарастающего потока граждан на границе России и Казахстана Москва и Астана обсуждают возможность открытия зеленого коридора между двумя странами. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на вице-премьера, министра торговли и интеграции республики Казахстан Серика Жумангарина.
«Вчера я пообщался со своим коллегой, вице-премьером России. На той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня ожидаются переговоры погранслужб. Постараются обеспечить зеленый коридор», — заявил Жумангарин.
Казахстанский политик подчеркнул, что вопрос надо решить не позднее 29 сентября.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности объявлен в Астраханской области у границы с Казахстаном. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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