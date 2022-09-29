Москва и Астана начали переговоры по открытию зеленого коридора

Из-за нарастающего потока граждан на границе России и Казахстана Москва и Астана обсуждают возможность открытия зеленого коридора между двумя странами. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на вице-премьера, министра торговли и интеграции республики Казахстан Серика Жумангарина.

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«Вчера я пообщался со своим коллегой, вице-премьером России. На той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Сегодня ожидаются переговоры погранслужб. Постараются обеспечить зеленый коридор», — заявил Жумангарин.

Казахстанский политик подчеркнул, что вопрос надо решить не позднее 29 сентября.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности объявлен в Астраханской области у границы с Казахстаном. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ГраницаРоссияКазахстан
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