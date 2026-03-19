Москалькова заявила о подготовке новых обменов между РФ и Украиной
19 марта 202616:53
Россией и Украиной готовят новые обмены. Как сообщает ТАСС, об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Она отметила, что речь идёт как о военнопленных, так и гражданских лицах, реальные списки уже существуют.
«Самая большая наша боль по поводу семи жителей Курской области, которые удерживаются больше года... решения по датам их возвращения не определено», - заключила омбудсмен.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными в формате «300 на 300», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
