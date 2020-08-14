Москалькова попросит посла РФ в Белоруссии проверить содержание задержанных россиян

Задержание 33 граждан России произошло в конце июля. Власти Белоруссии назвали их наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. СБУ же, в свою очередь, потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины. Впоследствии белорусские силовики массово задерживали российских журналистов, освещавших протесты в Минске. К настоящему моменту большинство задержанных журналистов отпущены.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к послу РФ в Белоруссии с просьбой проверить условия содержания задержанных в ходе митингов россиян, передает ее слова РИА Новости.

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"У меня есть обращения в отношении конкретных людей, и, конечно, я очень обеспокоена их судьбой и перспективой, и процессуального, и гуманитарного плана об их содержании в следственном изоляторе", - сказала Москалькова журналистам в пятницу.

Послом России в Белоруссии с конца апреля 2019 года является Дмитрий Мезенцев.

В Белоруссии продолжаются митинги после оглашения результатов президентских выборов. Между протестующими и правоохранителями нередко происходят столкновения, силовики используют резиновые пули и светошумовые гранаты. Задержаны несколько тысяч граждан, сотни человек пострадали, есть один погибший.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Татьяна МоскальковаБелоруссияРоссия
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