Москалькова попросит посла РФ в Белоруссии проверить содержание задержанных россиян

Задержание 33 граждан России произошло в конце июля. Власти Белоруссии назвали их наёмниками ЧВК «Вагнер» и заподозрили в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в республике. СБУ же, в свою очередь, потребовала выдать 28 из 33 задержанных россиян, утверждая, что многие из них участвовали в боевых действиях на Донбассе против Украины. Впоследствии белорусские силовики массово задерживали российских журналистов, освещавших протесты в Минске. К настоящему моменту большинство задержанных журналистов отпущены.



Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к послу РФ в Белоруссии с просьбой проверить условия содержания задержанных в ходе митингов россиян, передает ее слова РИА Новости.