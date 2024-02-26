Москалькова попросила украинского омбудсмена помочь в возвращении раненых в РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале заявила, что обратилась к украинскому коллеге с просьбой оказать помощь в возвращении в Россию раненых военнослужащих.

Картаполов заявил, что Россия будет договариваться «хоть с чертом» о своих пленных

Она уточнила, что речь идёт о репатриации 24 раненых бойцах, «находящихся в плену на территории Украины».

«Направила своё обращение уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу... Жду ответа на обращение», - написала Москалькова.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле 195 на 195, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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