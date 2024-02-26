Москалькова попросила украинского омбудсмена помочь в возвращении раненых в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале заявила, что обратилась к украинскому коллеге с просьбой оказать помощь в возвращении в Россию раненых военнослужащих.
Она уточнила, что речь идёт о репатриации 24 раненых бойцах, «находящихся в плену на территории Украины».
«Направила своё обращение уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу... Жду ответа на обращение», - написала Москалькова.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле 195 на 195, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru