Москалькова начала взаимодействие с украинской коллегой по ситуации с пленными
Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова начала взаимодействие с украинской коллегой Людмилой Денисовой по ситуации с пленными и пропавшими без вести. Об этом сообщает РАЪБК со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена.
Отмечается, что стороны договорились о взаимной помощи в поиске пропавших людей и проверке условий содержания пленных. Это заявление стало первым от Москальковой с начала военных действий на Украине.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.
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