Москалькова начала взаимодействие с украинской коллегой по ситуации с пленными

Отмечается, что стороны договорились о взаимной помощи в поиске пропавших людей и проверке условий содержания пленных. Это заявление стало первым от Москальковой с начала военных действий на Украине.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

