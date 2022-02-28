Москалькова начала взаимодействие с украинской коллегой по ситуации с пленными

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова начала взаимодействие с украинской коллегой Людмилой Денисовой по ситуации с пленными и пропавшими без вести. Об этом сообщает РАЪБК со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена.

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Отмечается, что стороны договорились о взаимной помощи в поиске пропавших людей и проверке условий содержания пленных. Это заявление стало первым от Москальковой с начала военных действий на Украине.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:УкраинаТатьяна Москалькова
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