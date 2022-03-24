Москалькова подтвердила обмен пленными с Украиной
Обмен пленными произошел между Россией и Украиной. Эту информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.
По словам омбудсмена, обмен произошел по формуле 10 на 10 военнослужащих.
Москалькова также добавила, что стороны обменялись гражданскими моряками. Россияне с судна Millenial Spirit вернулись на родину в обмен на украинских моряков со спасательного судна «Сапфир».
Ранее Москалькова сообщила о первом обмене пленными с Украиной 21 марта. Тогда девять российских военных были переданы Украиной РФ в обмен на главу города Мелитополь Ивана Федорова.
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