Москалькова подтвердила обмен пленными с Украиной

По словам омбудсмена, обмен произошел по формуле 10 на 10 военнослужащих.

Москалькова также добавила, что стороны обменялись гражданскими моряками. Россияне с судна Millenial Spirit вернулись на родину в обмен на украинских моряков со спасательного судна «Сапфир».

Ранее Москалькова сообщила о первом обмене пленными с Украиной 21 марта. Тогда девять российских военных были переданы Украиной РФ в обмен на главу города Мелитополь Ивана Федорова.