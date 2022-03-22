Москалькова сообщила об обмене пленными с Украиной

По словам омбудсмена, девять российских военных были переданы Украиной РФ. Москалькова подтвердила, что военные были обменяны на главу города Мелитополь Ивана Федорова.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



