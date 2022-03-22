Москалькова сообщила об обмене пленными с Украиной
21 марта 202223:59
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о первом обмене пленными с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
По словам омбудсмена, девять российских военных были переданы Украиной РФ. Москалькова подтвердила, что военные были обменяны на главу города Мелитополь Ивана Федорова.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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21 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru