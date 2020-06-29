Москалькова поддержала расширение практики многодневного голосования

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддержала идею распространения практики многодневного голосования на выборы. По её мнению, это удобно для граждан, поскольку они могут прийти на участки тогда, когда им будет комфортно.

«Нынешняя форма голосования показала, что она понравилась людям», - цитирует Москалькову РИА Новости.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. При этом в Москве и Нижегородской области также реализована возможность электронного дистанционного голосования.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что практика голосования в течение нескольких дней полностью себя оправдала и может быть использована в дальнейшем, сообщает РИА ФАН. Такой формат есть и в ряде других государств, добавила она.

