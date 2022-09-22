Текущее место работы сохранят за мобилизованными
Текущее место работы сохранят за гражданами, которых призовут к участию в военной операции в рамках частичной мобилизации. Соответствующий закон приняло правительство, сообщает ТАСС.
Согласно постановлению правительства, трудовые договоры мобилизованных будут приостановлены, но не расторгнуты. Отмечается, что данные изменения распространятся на 2022 и 2023 годы.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.
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