Текущее место работы сохранят за мобилизованными

Текущее место работы сохранят за гражданами, которых призовут к участию в военной операции в рамках частичной мобилизации. Соответствующий закон приняло правительство, сообщает ТАСС.

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Согласно постановлению правительства, трудовые договоры мобилизованных будут приостановлены, но не расторгнуты. Отмечается, что данные изменения распространятся на 2022 и 2023 годы.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Мобилизация
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