Мосгорсуд объяснил, почему признал законным замену Навальному срока на реальный
В Мосгорсуде объяснили, почему признали законным замену российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу компании «Ив Роше», сообщает РИА Новости.
Там отметили, что политик систематически не являлся на регистрацию в специализированный государственный орган, неоднократно предупреждался об отмене условного осуждения, сменил место жительства, скрылся от контроля и был объявлен в розыск.
В апелляционной коллегии считают, что Навальный не сделал «необходимых выводов» и «не встал на путь исправления».
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил, что Навальный доставлен в исправительную колонию во Владимирской области. Он помещен в карантин, а затем буде распределен в отряд.
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