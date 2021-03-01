Мосгорсуд объяснил, почему признал законным замену Навальному срока на реальный

В Мосгорсуде объяснили, почему признали законным замену российскому оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу компании «Ив Роше», сообщает РИА Новости.

Там отметили, что политик систематически не являлся на регистрацию в специализированный государственный орган, неоднократно предупреждался об отмене условного осуждения, сменил место жительства, скрылся от контроля и был объявлен в розыск.