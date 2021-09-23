Мосгоризбирком: нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Москве, нет

Нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Москве, не зафиксировано. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов в ходе заседания Центральной избирательной комиссии. Оно прошло в режиме видеосвязи.

По его словам, все 3 660 участков составили протоколы участковых избирательных комиссий и своевременно представили их в территориальные избирательные комиссии. «Нет участков, где результаты голосования были бы признаны недействительными», - заявил Ермолов.