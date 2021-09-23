Мосгоризбирком: нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Москве, нет
Нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Москве, не зафиксировано. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов в ходе заседания Центральной избирательной комиссии. Оно прошло в режиме видеосвязи.
По его словам, все 3 660 участков составили протоколы участковых избирательных комиссий и своевременно представили их в территориальные избирательные комиссии. «Нет участков, где результаты голосования были бы признаны недействительными», - заявил Ермолов.
Он также отметил, что в столице случаи аннулирования бюллетеней зафиксированы на 14 участках, недействительным признан 461 бюллетень и цифра эта «ничтожна». Кроме того, зафиксирован один случай освобождения от должности председателя участковой избирательной комиссии.
Ранее партия КПРФ заявила, что подаст иск в суд на итоги онлайн-голосования в Москве на выборах в Госдуму. Иск они пообещали подать 24 сентября.
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