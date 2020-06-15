«Мощно»: Захарова оценила заявление МИД Украины о паспортах жителей Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление министра иностранных делу Украины Дмитрия Кулебы, который в интервью «Укринформ» назвал российские паспорта в Донбассе «филькиной грамотой».
«Обожаю интеллектуальную мощь современной украинской элиты», - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она напомнила, что «филькиной грамотой» Иван Грозный называл обличительные письма Митрополита Филиппа II о зверствах опричников. Митрополит был убит Малютой Скуратовым и почитается как святитель.
Так, по словам Захаровой, и российские паспорта стали свидетельством ответа жителей Донбасса на зверства киевского режима.
«Мощно Дмитрий Иванович сравнил, конечно. Главное, не останавливаться», - добавила она.
Ранее Кулеба дал понять, что Киев после получения контроля над российской границей в Донбассе ликвидирует администрации самопровозглашённых ДНР и ЛНР, и если вопрос не решится мирно, то у властей Украины якобы есть план «Б». Опрошенные НСН эксперты уверены, что на самом деле никакого запасного плана у Киева нет.
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