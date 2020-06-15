«Мощно»: Захарова оценила заявление МИД Украины о паспортах жителей Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление министра иностранных делу Украины Дмитрия Кулебы, который в интервью «Укринформ» назвал российские паспорта в Донбассе «филькиной грамотой».

Экс-советник Кучмы увидел интерес Януковича в отказе от Донбасса

«Обожаю интеллектуальную мощь современной украинской элиты», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что «филькиной грамотой» Иван Грозный называл обличительные письма Митрополита Филиппа II о зверствах опричников. Митрополит был убит Малютой Скуратовым и почитается как святитель.

Так, по словам Захаровой, и российские паспорта стали свидетельством ответа жителей Донбасса на зверства киевского режима.

«Мощно Дмитрий Иванович сравнил, конечно. Главное, не останавливаться», - добавила она.

Ранее Кулеба дал понять, что Киев после получения контроля над российской границей в Донбассе ликвидирует администрации самопровозглашённых ДНР и ЛНР, и если вопрос не решится мирно, то у властей Украины якобы есть план «Б». Опрошенные НСН эксперты уверены, что на самом деле никакого запасного плана у Киева нет.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваВойна В Донбассе
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры