Экс-советник Кучмы увидел интерес Януковича в отказе от Донбасса

Украинский политолог, экс-советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН заявил, что считает Елену Лукаш, как и известную подобными заявлениями журналистку и бывшего члена «Партии регионов» Елену Бондаренко, лоббистами интересов «домайданных» властей страны — команды экс-президента Виктора Януковича и его премьера Николая Азарова.

«Думаю, Лукаш просто выполняет заказ. Она выступает на каналах, которые патронирует Медведчук, а Медведчук, как все знают, позиционируется как ближайший человек Путина. То, что она вещает — все говорят: это каналы Путина. Да, Лукаш и Бондаренко — умные женщины, но они служат своим хозяевам. Они, как известно, были органической частью команды Януковича, поднялись благодаря нему и являются частью его системы. Это авангардная группа, которой, как я понимаю, дали задание небольшой плацдарм на Украине освоить и проводить такую пропагандистско-информационную работу. Они (Лукаш и Бондаренко - прим. НСН) представляют интересы этой группы — Януковича, Азарова и тех, кто там были в этой команде. Не секрет, что эти люди почти все сейчас находятся в России. У этой группы огромные интересы (на Украине). Эти люди рассчитывают, что когда-то, может быть, они или кто-то из них сюда вернётся, чтобы продолжать контролировать те бизнес-проекты, которые у них здесь остались. Конечно, им нужно лобби», - отметил он.

По мнению Соскина, единственный вариант, при котором Янукович и его люди смогут вернуться на Украину — экономическая и геополитическая переориентация Украины на Москву.

«Но если реально смотреть на вещи, этого не произойдёт. После пяти лет войны на востоке, где очень много убитых и раненых, плюс 600 тысяч — военные ветераны, как они могут говорить, что Украина вернётся к модели особых отношений с Москвой? Это невозможно. Есть такая ситуация.: замороженная война, которая может длиться десятилетиями — как в Абхазии, Нагорном Карабахе, Приднестровье. Да и говорить «никогда» тоже нельзя, всё в жизни бывает», - заключил собеседник НСН.

В мае глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не собирается вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Диалог возможен лишь с представителями гражданского общества с гражданством Украины, которые не воевали и не отдавали преступных приказов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба между тем поделился планами «ликвидации» администраций ЛНР и ДНР, когда российская граница в Донбассе перейдёт под контроль ВСУ. Если мирным путём Киев этого не добьётся, есть и план «Б», которые пока применять не хотелось бы, сказал дипломат. Впрочем, опрошенные НСН эксперты сомневаются, что у команды президента Владимира Зеленского есть запасные варианты.

