«Море, катер и пленарка»: Путин начал ВЭФ на волне монгольского триумфа

ПУТИН УЖЕ НА ВЭФ: УТРО С «РЕЗКИМ» И ПРЕМЬЕР МАЛАЙЗИИ

Путин прибыл во Владивосток во вторник вечером, однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, посветив среду встречам, следующей ночью он не будет смыкать глаз.

«Завтра день пленарки… Также можно смело предположить, что в ночи, завершив все эти контакты, Путин продолжит готовиться к пленарке. Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента, и не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится», - сообщил Песков журналистам.

Около восьми утра по московскому времени (разница с Владивостоком семь часов) в среду стали приходить первые новости о том, что делает Путин на ВЭФ. Президент РФ поднялся на борт катера на острове Русский, прибыв туда на неизменном лимузине «Аурус», после чего «с моря» осмотрел участок для строительства новой верфи в бухте Промежуточной. Вслед за этим Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке и осмотрел там корвет «Резкий».

4 сентября Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом «в узком и широком составах». Кроме того, в графике президента РФ встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

При этом пленарное заседание с участием Путина состоится в четверг. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, оно начнется 5 сентября в 8:00 мск и станет главным событием ВЭФ.

Путин также посетит несколько мероприятий, посвященных развитию Дальневосточного федерального округа. Всего в рамках ВЭФ запланировано около 100 мероприятий, на форум приехали 6 тысяч гостей из 76 стран. Наиболее многочисленными на ВЭФ будут делегации Китая, Малайзии и Мьянмы. При этом во Владивостоке сейчас находится и специальный корреспондент НСН.