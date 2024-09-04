«Море, катер и пленарка»: Путин начал ВЭФ на волне монгольского триумфа
Песков пообещал «содержательное» выступление Путина на ВЭФ, президент РФ ждет премьера Малайзии, а в США пообещали и дальше поддерживать Монголию, не ставшую «арестовывать» российского лидера.
Президент Росси Владимир Путин после триумфального визита в Монголию, отказавшуюся исполнять «ордер об аресте» МУС, прибыл во Владивосток, где начался Восточный экономический форум.
В программе президента РФ на 4 сентября встречи с политиками из Малайзии, Китая и Сербии, которые своим приездом на ВЭФ как бы намекнули всему миру «с кем ты», а на следующий день состоится выступление, от которого все ждут новых откровений.
ПУТИН УЖЕ НА ВЭФ: УТРО С «РЕЗКИМ» И ПРЕМЬЕР МАЛАЙЗИИ
Путин прибыл во Владивосток во вторник вечером, однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, посветив среду встречам, следующей ночью он не будет смыкать глаз.
«Завтра день пленарки… Также можно смело предположить, что в ночи, завершив все эти контакты, Путин продолжит готовиться к пленарке. Мы ожидаем весьма содержательное, как это обычно бывает, выступление президента, и не менее содержательную панельную дискуссию, которая потом состоится», - сообщил Песков журналистам.
Около восьми утра по московскому времени (разница с Владивостоком семь часов) в среду стали приходить первые новости о том, что делает Путин на ВЭФ. Президент РФ поднялся на борт катера на острове Русский, прибыв туда на неизменном лимузине «Аурус», после чего «с моря» осмотрел участок для строительства новой верфи в бухте Промежуточной. Вслед за этим Путин приехал в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке и осмотрел там корвет «Резкий».
4 сентября Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом «в узком и широком составах». Кроме того, в графике президента РФ встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.
При этом пленарное заседание с участием Путина состоится в четверг. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, оно начнется 5 сентября в 8:00 мск и станет главным событием ВЭФ.
Путин также посетит несколько мероприятий, посвященных развитию Дальневосточного федерального округа. Всего в рамках ВЭФ запланировано около 100 мероприятий, на форум приехали 6 тысяч гостей из 76 стран. Наиболее многочисленными на ВЭФ будут делегации Китая, Малайзии и Мьянмы. При этом во Владивостоке сейчас находится и специальный корреспондент НСН.
МОНГОЛЬСКИЙ ТРИУМФ: «ИЗВЕСТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»
Перед ВЭФ Путин успел съездить в Монголию, где провел переговоры с президентом этой страны Ухнаагийном Хурэлсухом. Российского лидера встретили на площади Сухэ-Батора почетный караул и конная гвардия в стилизованных под средневековье мундирах, а сама встреча президентов прошла в украшенной золотом, серебром и камнями юрте, расположенной внутри государственного дворца.
Одной из главных интриг было то, что Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, выдавшего в свое время «ордер на арест» Путина. При этом, несмотря на напоминания из Брюсселя и Киева, Монголия не стала «арестовывать» уважаемого гостя, объяснив это политикой нейтралитета и зависимостью от энергоресурсов.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев увидел в этом решении Улан-Батора завуалированное слово.
«Сервильный Евросоюз выразил Монголии «обеспокоенность» в связи с визитом президента России Владимира Путина. Типа, раз подписали юридически ничтожный статут МУС – выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном ещё с XIII века российско-монгольском направлении», - написал в этой связи Дмитрий Анатольевич в Telegram.
МИД Украины назвал действия Монголии «тяжелым ударом по международному уголовному суду и международной системе уголовного права», выразив надежду, что эти действия (а точнее бездействие) будут «иметь последствия», ну а Евросоюз пригрозил Монголии исключением из числа стран-участниц Римского статута.
При этом в США пообещали и дальше поддерживать Монголию, понимая ее «сложное положение».
«Мы понимаем, в каком положении находится Монголия, оказавшаяся между двумя гораздо более крупными соседями (…) Мы рассчитываем и дальше поддерживать Монголию, но мы считаем важным, чтобы они выполняли свои международные обязательства. Важно, чтобы они, если будут общаться с Россией, ясно дали понять, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины», - сказал в этой связи глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
Ну а в России уже забыли о монгольской истории, переместив внимание к международному треку ВЭФ, в рамках которого будут обсуждаться отношения с дружественными странами – членами ШОС и БРИКС. Кроме того, во Владивостоке запланированы бизнес-диалоги с представителями стран АСЕАН. Тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток–2030. Объединим усилия, создавая возможности».
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