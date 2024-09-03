Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024

Помимо этого, Путин проведет совещание по развитию инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и осмотрит интерактивную презентацию о достижениях в развитии Дальнего Востока, подключаясь к видеосвязи с резидентами территорий опережающего развития. Также запланирована встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, передает «Радиоточка НСН».