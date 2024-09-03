Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024
Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024), сообщает РИА Новости.
В рамках форума он планирует провести ряд международных встреч, включая переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.
Помимо этого, Путин проведет совещание по развитию инфраструктуры Дальневосточного федерального округа и осмотрит интерактивную презентацию о достижениях в развитии Дальнего Востока, подключаясь к видеосвязи с резидентами территорий опережающего развития. Также запланирована встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru