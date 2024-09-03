Медведев заявил, что монголы «послали» МУС и «евродегенератов»
Монголы послали «недоделанный» Международный уголовный суд (МУС), и вообще МУС должны бояться, что кто-то из стран, подписавших их статут, попытается его исполнить. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал заявление Евросоюза, который выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом президента России Владимира Путина. Официальный представитель европейской дипломатической службы Набиля Массрали отметила, что такая позиция ЕС основана в том числе на ордере Международного уголовного суда об аресте российского лидера.
«Монголы послали МУС и евродегенератов в известном ещё с XIII века российско-монгольском направлении. Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного «суда» больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой…бумажки», - написал Медведев.
Ранее официальный представитель МИДа Украины Георгий Тихий назвал в соцсети Х «тяжелым ударом» визит российского президента Владимира Путина в Монголию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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