Медведев заявил, что монголы «послали» МУС и «евродегенератов»

Монголы послали «недоделанный» Международный уголовный суд (МУС), и вообще МУС должны бояться, что кто-то из стран, подписавших их статут, попытается его исполнить. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал заявление Евросоюза, который выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом президента России Владимира Путина. Официальный представитель европейской дипломатической службы Набиля Массрали отметила, что такая позиция ЕС основана в том числе на ордере Международного уголовного суда об аресте российского лидера.