Моравецкий обвинил Германию в торможении новых антироссийских санкций

Германия является главным тормозом решительных антироссийских санкций. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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При этом он опроверг информацию о том, что санкции против РФ не поддерживает премьер Венгрии Виктор Орбан. По словам Моравецкого, позиция крупных и богатых западных стран, которые, в том числе, боятся за свой бизнес, не дает ввести решительные меры против России.

Ранее Матеуш Моравецкий призвал прекратить выдачу шенгенских виз для россиян.

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ФОТО: flickr/alex.ch
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