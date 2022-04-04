Моравецкий обвинил Германию в торможении новых антироссийских санкций
Германия является главным тормозом решительных антироссийских санкций. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
При этом он опроверг информацию о том, что санкции против РФ не поддерживает премьер Венгрии Виктор Орбан. По словам Моравецкого, позиция крупных и богатых западных стран, которые, в том числе, боятся за свой бизнес, не дает ввести решительные меры против России.
Ранее Матеуш Моравецкий призвал прекратить выдачу шенгенских виз для россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru