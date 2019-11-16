Моралес заявил, что США собирались направить его в Гуантанамо
Бывший президент Боливии Эво Моралес выразил уверенность, что США собирались направить его в тюрьму Гуантанамо. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Моралеса, США связались с МИД Боливии, предложив самолет для выезда из страны. «Я был уверен в том, что этим местом стало бы Гуантанамо», - приводит агентство его слова.
Напомним, Моралес подал в отставку после начавшихся протестов в стране из-за несогласия с результатами президентских выборов, на которых он победил. Позже американский лидер Дональд Трамп прокомментировал отставку Моралеса, назвав ее поворотным моментом для демократии в Западном полушарии.
В настоящее время временным президентом Боливиия является лидер оппозиции в сенате Жанин Аньес. Моралес находится в Мексике, которая предоставила ему временное убежище.
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