МИД объяснил, почему Россия признала временного президента Боливии

Москва официально признала лидера оппозиции в сенате Жанин Аньес временным президентом Боливии, так как она оказалась этом посту согласно конституции своего государства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. При этом он констатировал, предшествующие события аналогичны государственному перевороту, передает РИА Новости.

Одновременно Рябков выразил определённую настороженность тем, что при голосовании по кандидатуре Аньес в парламенте Боливии не было кворума. Замглавы МИДа подчеркнул, что события в этом государстве — его внутреннее дело. Он призвал другие страны не стремиться к извлечению выгоды из политического кризиса в Боливии.

Ранее Эво Моралес, сложивший с себя полномочия главы этой южно-американской страны, назвал «коварным ударом» передачу президентской власти оппозиционному сенатору Жанин Аньес. Ранее об был объявлен победителем выборов, которые состоялись 20 октября. Однако его основной соперник Карлос Меса не признал официальные итоги голосования.

После этого по стране вспыхнули массовые акции протеста. В минувшее воскресенье руководство боливийской армии призвало Моралеса уйти со своего поста ради стабильности в стране. После этого всё высшее руководство Боливии во главе с Моралесом объявило об отставке и уехало в Мексику.

