Моралес получил политическое убежище в Мексике

Президент Боливии Эво Моралес, объявивший о своей отставке, получил политическое убежище в Мексике. Об этом заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард, пишет РИА Новости.

По его словам, просьба об убежище поступила от Моралеса по телефону.

Ранее американский президент Дональд Трамп прокомментировал отставку Эво Моралеса, назвав ее поворотным моментом для демократии в Западном полушарии.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке 11 ноября. Такое решение он принял на фоне акций протестов, с помощью своего решения глава государства решил обезопасить государственных служащих, а также прекратить волну насилия, которая прокатилась по стране. Моралес назвал произошедшее государственным переворотом.

