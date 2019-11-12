Моралес получил политическое убежище в Мексике
Президент Боливии Эво Моралес, объявивший о своей отставке, получил политическое убежище в Мексике. Об этом заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард, пишет РИА Новости.
По его словам, просьба об убежище поступила от Моралеса по телефону.
Ранее американский президент Дональд Трамп прокомментировал отставку Эво Моралеса, назвав ее поворотным моментом для демократии в Западном полушарии.
Напомним, президент Боливии Эво Моралес заявил о своей отставке 11 ноября. Такое решение он принял на фоне акций протестов, с помощью своего решения глава государства решил обезопасить государственных служащих, а также прекратить волну насилия, которая прокатилась по стране. Моралес назвал произошедшее государственным переворотом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- FT: Санкции США и ЕС сказываются на освоении нефти и газа в России
- Жертвами теракта в Сирии стали семь человек
- В МИД прокомментировали информацию о причастности РФ к гибели главы «Белых касок»
- СПбГУ уволит преподавателя, обвиняемого в убийстве аспирантки вуза
- Взрыв раздался на пивзаводе «Балтика» в Петербурге. Видео