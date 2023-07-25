«Больше не первый»: Лишение Назарбаева госохраны объяснили юридическими нюансами

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о лишении государственной охраны экс-главы государства Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Соответствующий закон вступает в силу с 4 августа. При этом Назарбаев сохранит неприкосновенность, также ему полагаются квартира, дача с обслугой, личная охрана, автомобиль с водителем и медицинское обслуживание. По словам Ашимбаева, изменения связаны с конституционным статусом бывшего лидера страны.

«Назарбаева стали называть не первым президентом, а экс-президентом. В рамках прошлогодней реформы было исключено отдельное упоминание о статусе Назарбаева как первого президента. Сейчас он находится в ранее предусмотренном Конституцией статусе экс-президента. Теперь его охрану осуществляет отдел, отвечающий за безопасность экс-президента. По законам о президенте, по нормам Конституции, на него распространяется охрана, курортное и лечебное обслуживание экс-президента. Статус первого президента убрали, но он не перестал быть экс-президентом. По сути, это юридическая формулировка, чтобы соблюсти определенный политес», — сказал Ашимбаев.

По словам собеседника НСН, у некоторых граждан Казахстана отказ от наследия Назарбаева принял нездоровые формы.

«Больше всего “борцов” с режимом Назарбаева появилось среди людей, в бытность Назарбаева главой государства занимавших высокие посты и активно пропагандировавших его политику. Разделение на старый и новый Казахстан весьма условно, и противопоставление старой власти новой сводится к политическим формулировкам. Увы, очень многие чиновники и политики пытаются доказать свою лояльность новому руководству, вовсю критикуя старое. При этом краеугольное основание политики Назарбаева (обеспечение стабильности, согласия в обществе, многовекторная внешняя политика с упором на евразийскую интеграцию) остается приоритетным. Идет борьба с децентрализацией полномочий и демонополизацией политической системы в широком смысле, определенной деолигархизацией, связанной не столько лично с Назарбаевым, сколько с отдельными, наиболее одиозными фигурами из его окружения», — подытожил он.

Ранее Назарбаев лишился звания почетного сенатора верхней палаты парламента республики. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

