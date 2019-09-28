Молдавский политолог: Обыск у Лучинского не связан с политическими играми

«Петр Кириллович Лучинский давно не участвует в политической жизни Республики Молдова, он не контролирует никаких партий и не замешан ни в каких политических играх. Его сын был депутатом партии ЛПМ, но давно сдал мандат. Думаю, Петр Лучинский не будет задержан и обвинен», - сказал политолог.

Напомним, в 2014 году стало известно, что что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые владели почти третью банковских активов республики, вывели за ее пределы порядка миллиарда долларов. Расследование вела международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

Богдан Цырдя считает, что антикоррупционная прокуратура проверяет всех фигурантов дела в связи со сменой генерального прокурора.

«Сегодня антикоррупционная прокуратура очень сильно активизировалась. Потому что еще полтора месяца назад был назначен новый и.о. генерального прокурора. Начались обыски, задержания, запросы на снятие депутатских иммунитетов с лиц, которые фигурируют в отчете компании Kroll о краже миллиарда. Это, например, депутат председатель партии «ШОР» Илан Шор, член партии «ШОР», с которой сняли иммунитет Марина Таубер, также депутат партии «ШОР» Регина Апостолова и ряд других. Более того, и Петр Кириллович фигурирует в отчете, правда он не назван среди бенефициаров кражи миллиардов. Он брал кредит, но это одно, а украсть миллиард это другое», - сказал Цырдя.

Ранее НСН писала, что правительство и президент Молдавии договорились отказаться от антироссийского подхода. «Мы договорились, что не будем продолжать практику, когда запрещали российским журналистам, российским инвесторам приезжать в Молдову. Если есть какие-то нарушения, давайте сядем, посмотрим по конкретным случаям. Но чтобы был системный антироссийский подход, как было, этого больше не будет», — сказал президент Молдавии.



