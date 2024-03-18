Молдавский лидер отказалась от признания главы Гагаузии членом правительства

Глава Молдавии Майя Санду отказалась от подписания декрета, назначающего лидера Гагаузии Евгению Гуцул членом правительства Молдавии. Об этом Санду заявила в ходе пресс-конференции во Дворце Республики, сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдова».

По мнению Санду, в правительстве Молдавии нечего делать тем, кто работает «на криминальную группировку, а не на жителей Молдовы и Гагаузской автономии». Кроме того, Санду упрекнула Гуцул в выступлениях против своего государства.