Молдавский лидер отказалась от признания главы Гагаузии членом правительства
Глава Молдавии Майя Санду отказалась от подписания декрета, назначающего лидера Гагаузии Евгению Гуцул членом правительства Молдавии. Об этом Санду заявила в ходе пресс-конференции во Дворце Республики, сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдова».
По мнению Санду, в правительстве Молдавии нечего делать тем, кто работает «на криминальную группировку, а не на жителей Молдовы и Гагаузской автономии». Кроме того, Санду упрекнула Гуцул в выступлениях против своего государства.
Ранее Гуцул сообщила, что по итогам ее переговоров в Москве и Сочи уже созданы рабочие группы, которые обсуждают расширение сотрудничества автономии с регионами России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru