Глава Гагаузии заявила о создании рабочих групп по расширению сотрудничества с РФ
Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что по итогам ее переговоров в Москве и Сочи уже созданы рабочие группы, которые обсуждают расширение сотрудничества автономии с регионами России.
Она отметила, что прошел ряд важных встреч с руководством Псковской, Пензенской областей и Краснодарского края. По словам Гуцул, договоры с российскими регионами «получат новое дыхание» и будут наполнены «конкретным содержанием».
Глава автономии указала, что приоритет будет отдан экономике, сельскому хозяйству, инвестициям, промышленности, образованию, культуре и науке.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала TV8 заявила, что не торопится признавать Евгению Гуцул членом правительства страны из-за уголовного дела о подкупе избирателей. Она отметила, что есть «реальные доказательства» несоблюдения закона в Гагаузии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru