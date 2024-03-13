Глава Гагаузии заявила о создании рабочих групп по расширению сотрудничества с РФ

Она отметила, что прошел ряд важных встреч с руководством Псковской, Пензенской областей и Краснодарского края. По словам Гуцул, договоры с российскими регионами «получат новое дыхание» и будут наполнены «конкретным содержанием».

Глава автономии указала, что приоритет будет отдан экономике, сельскому хозяйству, инвестициям, промышленности, образованию, культуре и науке.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала TV8 заявила, что не торопится признавать Евгению Гуцул членом правительства страны из-за уголовного дела о подкупе избирателей. Она отметила, что есть «реальные доказательства» несоблюдения закона в Гагаузии, передает «Радиоточка НСН».

