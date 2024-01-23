Молдавская оппозиция выступила против учений НАТО в стране
Оппозиционная молдавская партия «Возрождение» не согласилась с проведением учений НАТО на территории страны и заявила о необходимости сохранения нейтралитета и мира в Молдавии. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
«Весь этот арсенал собираются притащить в нашу страну в мае, в рамках учений НАТО. К чему нас готовят? Почему “желтый” режим сознательно растаптывает конституцию, нарушая статус постоянного нейтралитета?», — возмутились представители партии.
Оппозиционные силы полагают, что после смены правящей партии и ухода нынешнего молдавского лидера Майи Санду в Молдавии придется многое восстанавливать и вернуться к вопросу обеспечения нацбезопасности.
В партии «Возрождение» также заявили о необходимости строить добрососедские взаимоотношения со всеми партнерами. «Как это возможно в условиях, когда в нашу страну пускают военных западного блока?», — задались вопросом оппозиционеры.
Ранее сообщалось, что референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдет вместе с президентскими выборами осенью 2024 года.
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