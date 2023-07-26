Молдавия сократит персонал российского посольства в республике на 55 человек

Персонал российского посольства в Кишиневе будет сокращен с 80 до 25 сотрудников. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве Молдавии, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, эта информация была доведена до посла РФ в республике Олега Васнецова после вызова дипломата в здание молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции.