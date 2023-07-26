Молдавия сократит персонал российского посольства в республике на 55 человек

Персонал российского посольства в Кишиневе будет сокращен с 80 до 25 сотрудников. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве Молдавии, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, эта информация была доведена до посла РФ в республике Олега Васнецова после вызова дипломата в здание молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции.

МИД: Россия ответит на решение Молдавии сократить численность дипмиссии

«На нынешнем этапе диппредставительства обеих стран на основе паритетного принципа должны состоять из 10 дипломатических и 15 административно-технических и служебных должностей», - говорится в распространенном комментарии МИДЕИ.

Таким образом, число персонала российского посольства в Молдавии приравнено с числом персонала молдавского посольства в РФ.

Решение должно быть выполнено российского стороной до 15 августа 2023 года.

В Кишиневе подчеркивают, что данные меры стали результатом многочисленных недружественных действий со стороны Москвы, а также попыток дестабилизировать ситуацию в республике.

Ранее стало известно, что Молдавия сокращает число дипломатов в посольстве России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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