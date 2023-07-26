Молдавия сократит персонал российского посольства в республике на 55 человек
Персонал российского посольства в Кишиневе будет сокращен с 80 до 25 сотрудников. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве Молдавии, сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, эта информация была доведена до посла РФ в республике Олега Васнецова после вызова дипломата в здание молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции.
«На нынешнем этапе диппредставительства обеих стран на основе паритетного принципа должны состоять из 10 дипломатических и 15 административно-технических и служебных должностей», - говорится в распространенном комментарии МИДЕИ.
Таким образом, число персонала российского посольства в Молдавии приравнено с числом персонала молдавского посольства в РФ.
Решение должно быть выполнено российского стороной до 15 августа 2023 года.
В Кишиневе подчеркивают, что данные меры стали результатом многочисленных недружественных действий со стороны Москвы, а также попыток дестабилизировать ситуацию в республике.
Ранее стало известно, что Молдавия сокращает число дипломатов в посольстве России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Решение Кишинева о высылке российских дипломатов не останется без ответа
- Песков объяснил, почему сократилось число участников саммита «Россия — Африка»
- СМИ: Франция знала о готовящемся в России мятеже «Вагнера»
- Совет Федерации 28 июля рассмотрит закон о повышении призывного возраста
- Постпреды ЕС согласовали продление персональных санкций против россиян
- В Ингушетии запретят жениться без справок об отсутствии ВИЧ и наркозависимости
- Госдума закончила весеннюю сессию
- Экс-министр культуры Украины похвалился законом «анти-Пушкин»
- ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах
- Защита основателя Group-IB Сачкова намерена обратиться к Путину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru