МИД: Россия ответит на решение Молдавии сократить численность дипмиссии
Россия ответит на решение Молдавии сократить численность посольства РФ в Кишиневе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее Кишинев анонсировал сокращение численного состава дипломатического персонала посольства РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Работу в диппредставительстве продолжат 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.
«Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа», — указала Захарова.
Дипломат добавила, что действия молдавской стороны стали очередным шагом к разрушению двусторонних отношений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru