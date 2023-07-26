МИД: Россия ответит на решение Молдавии сократить численность дипмиссии

Россия ответит на решение Молдавии сократить численность посольства РФ в Кишиневе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Молдавия сокращает число дипломатов в посольстве России

Ранее Кишинев анонсировал сокращение численного состава дипломатического персонала посольства РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Работу в диппредставительстве продолжат 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.

«Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа», — указала Захарова.

Дипломат добавила, что действия молдавской стороны стали очередным шагом к разрушению двусторонних отношений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МолдавияРоссийское ПосольствоМИД РФМария Захарова

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