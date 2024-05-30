Молдавия ратифицировала соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией
Молдавский парламент ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Францией. Об этом сообщил глава законодательного органа республики Игорь Гросу.
Он отметил, что законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве между Молдавией и Францией в сфере обороны был одобрен во втором и финальном чтении. По словам Гросу, за принятие законопроекта высказались 54 депутата.
Соглашение предусматривает, что стороны будут сотрудничать, в частности, в таких областях, как организация и функционирование вооруженных сил, оборонная политика, обучение, в том числе лингвистическое, а также совместное развертывание и участие в международных миссиях и операциях.
Ранее сообщалось, что активисты оппозиционной молдавской партии «Возрождение» провели протестную демонстрацию у американского посольства в день визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Оппозиционеры выразили протест против действий Североатлантического альянса и США, направленных «на дестабилизацию положения в Молдавии», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru