Молдавия ратифицировала соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией

Он отметил, что законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве между Молдавией и Францией в сфере обороны был одобрен во втором и финальном чтении. По словам Гросу, за принятие законопроекта высказались 54 депутата.

Соглашение предусматривает, что стороны будут сотрудничать, в частности, в таких областях, как организация и функционирование вооруженных сил, оборонная политика, обучение, в том числе лингвистическое, а также совместное развертывание и участие в международных миссиях и операциях.

Ранее сообщалось, что активисты оппозиционной молдавской партии «Возрождение» провели протестную демонстрацию у американского посольства в день визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Оппозиционеры выразили протест против действий Североатлантического альянса и США, направленных «на дестабилизацию положения в Молдавии», передает «Радиоточка НСН».

