СМИ: Молдавия закрыла небо в связи с визитом госсекретаря США

Отмечается, что запрет на вылет самолетов, вертолетов, воздушных шаров, дельтапланов, парапланов и дронов будет действовать до 21:00 по местному времени 29 мая.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу по прибытии из России с мероприятия БРИКС.

