СМИ: Молдавия закрыла небо в связи с визитом госсекретаря США

Воздушное пространство Молдавии закрыли для летательных аппаратов в связи с визитом в страну госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

На Украине призвали ЕС закрыть свое воздушное пространство для россиян

Отмечается, что запрет на вылет самолетов, вертолетов, воздушных шаров, дельтапланов, парапланов и дронов будет действовать до 21:00 по местному времени 29 мая.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу по прибытии из России с мероприятия БРИКС.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:Запрет ПолетовСШАВизитМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры