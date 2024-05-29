СМИ: Молдавия закрыла небо в связи с визитом госсекретаря США
29 мая 202410:41
Воздушное пространство Молдавии закрыли для летательных аппаратов в связи с визитом в страну госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что запрет на вылет самолетов, вертолетов, воздушных шаров, дельтапланов, парапланов и дронов будет действовать до 21:00 по местному времени 29 мая.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу по прибытии из России с мероприятия БРИКС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru