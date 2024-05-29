Оппозиционеры в Молдавии провели акцию протеста возле посольства США
Активисты оппозиционной молдавской акции «Возрождение» провели протестную демонстрацию у американского посольства в день визита госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский.
Он отметил, что оппозиционеры выражают протест против действий Североатлантического альянса и США, направленных на дестабилизацию положения в Молдавии. Нестеровский отметил, что Кишинев придерживается нейтральной позиции и призывает к мирному урегулированию конфликтов.
Депутат добавил, что в последнее время Молдавия регулярно получает оружие, кроме того, неоднократно проводились учения с военным блоком НАТО. Он отметил, что партия «Возрождения» и блок «Победа» не поддерживают войну, НАТО и визиты представителей Вашингтона к властям Молдавии.
Ранее воздушное пространство Молдавии закрыли для летательных аппаратов в связи с визитом в страну Блинкена, сообщает «Радиоточка НСН».
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