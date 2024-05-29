Он отметил, что оппозиционеры выражают протест против действий Североатлантического альянса и США, направленных на дестабилизацию положения в Молдавии. Нестеровский отметил, что Кишинев придерживается нейтральной позиции и призывает к мирному урегулированию конфликтов.

Депутат добавил, что в последнее время Молдавия регулярно получает оружие, кроме того, неоднократно проводились учения с военным блоком НАТО. Он отметил, что партия «Возрождения» и блок «Победа» не поддерживают войну, НАТО и визиты представителей Вашингтона к властям Молдавии.

Ранее воздушное пространство Молдавии закрыли для летательных аппаратов в связи с визитом в страну Блинкена, сообщает «Радиоточка НСН».

