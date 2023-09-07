В «Молдовагазе» удивились итогами аудита долга перед «Газпромом»

Чебан подверг сомнению публично озвученную цифру в $8,6 миллиона. По его словам, совокупная сумма задолженности перед «Молдовагазом» составляет $46 миллионов.

Правительство Молдавии предложило «Газпрому» списать $700 миллионов, которые были заявлены в качестве долга «Молдовагаза», и выплатить российской компании $8,6 миллиона.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов ранее заявил, что власти республики не видят смысла закупать газ у «Газпрома», сообщает «Радиоточка НСН».

