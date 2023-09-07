В «Молдовагазе» удивились итогами аудита долга перед «Газпромом»
Глава правления «Молдовагаза» Вадим Чебан выразил недоумение итогами государственного аудита перед «Газпромом». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Чебан подверг сомнению публично озвученную цифру в $8,6 миллиона. По его словам, совокупная сумма задолженности перед «Молдовагазом» составляет $46 миллионов.
Правительство Молдавии предложило «Газпрому» списать $700 миллионов, которые были заявлены в качестве долга «Молдовагаза», и выплатить российской компании $8,6 миллиона.
Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов ранее заявил, что власти республики не видят смысла закупать газ у «Газпрома», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru