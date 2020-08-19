ОМОН разогнал митингующих у МТЗ и задержал двоих
Сотрудники белорусского ОМОНа не пропустили группу поддержки бастующих рабочих Минского тракторного завода (МТЗ). Как пишет «Лента.ру», у завода собрались сотрудники IT-компаний с плакатами в руках.
К месту подогнали автозак. Силовики разогнали «группу поддержки» и задержали двух человек, сообщает RT со ссылкой на МВД Белоруссии.
В ведомстве заявили, что участники несакционированной акции мешали рабочим идти на завод.
В Белоруссии проходят протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победил действующий глава государства Александр Лукашенко. На этой неделе рабочие нескольких крупных промышленных предприятий начали забастовки.
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