ОМОН разогнал митингующих у МТЗ и задержал двоих

Сотрудники белорусского ОМОНа не пропустили группу поддержки бастующих рабочих Минского тракторного завода (МТЗ). Как пишет «Лента.ру», у завода собрались сотрудники IT-компаний с плакатами в руках.

К месту подогнали автозак. Силовики разогнали «группу поддержки» и задержали двух человек, сообщает RT со ссылкой на МВД Белоруссии.

В ведомстве заявили, что участники несакционированной акции мешали рабочим идти на завод.

В Белоруссии проходят протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победил действующий глава государства Александр Лукашенко. На этой неделе рабочие нескольких крупных промышленных предприятий начали забастовки.

