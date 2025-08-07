В Индии ждут Путина с визитом в конце августа
Индия в августе ожидает визита в страну президента России Владимира Путина. Об этом заявил советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал в ходе встречи с секретарем российского Совета безопасности Сергеем Шойгу.
«Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце августа... И очень важно, чтобы встреча на высшем уровне задавала новые направления для развития и давала существенный, ощутимый результат на переговорах», - подчеркнул советник.
Довал выразил надежду, что встреча с Шойгу даст возможности для оценки позиций сторон и подготовки к саммиту на высшем уровне.
Ранее Сергей Шойгу заявил, что укрепление стратегического партнерства с Индией имеет первостепенное значение для РФ, пишет RT.
