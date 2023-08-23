Индия поддержала расширение БРИКС

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что индийское правительство поддерживает расширение БРИКС.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПолитикаБриксИндия

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