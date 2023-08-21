Лавров: БРИКС не стремится стать новым коллективным гегемоном

БРИКС не ставит перед собой цель подменить действующие многосторонние механизмы и стать новым «коллективным гегемоном». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала «Убунту».

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Как отметил министр, члены объединения выступают за создание условий для развития всех государств, пишет RT. Организация также готова откликнуться на запрос стать одной из основ «нового, более справедливого полицентричного миропорядка». В связи с этим БРИКС запустило процесс расширения.

«Символично, что он приобрел такую динамику именно в год председательства ЮАР – страны, которая была принята в БРИКС в результате консенсусного политического решения», — подчеркнул Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в числе приоритетов БРИКС – укрепление Нового банка развития, пула условных валютных резервов ассоциации, повышение роли национальных валют во взаимных расчетах. Ожидается, что эти вопросы рассмотрят на саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа.

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ФОТО: РИА Новости
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