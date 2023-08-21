Лавров: БРИКС не стремится стать новым коллективным гегемоном
БРИКС не ставит перед собой цель подменить действующие многосторонние механизмы и стать новым «коллективным гегемоном». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье для южноафриканского журнала «Убунту».
Как отметил министр, члены объединения выступают за создание условий для развития всех государств, пишет RT. Организация также готова откликнуться на запрос стать одной из основ «нового, более справедливого полицентричного миропорядка». В связи с этим БРИКС запустило процесс расширения.
«Символично, что он приобрел такую динамику именно в год председательства ЮАР – страны, которая была принята в БРИКС в результате консенсусного политического решения», — подчеркнул Лавров.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в числе приоритетов БРИКС – укрепление Нового банка развития, пула условных валютных резервов ассоциации, повышение роли национальных валют во взаимных расчетах. Ожидается, что эти вопросы рассмотрят на саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru